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В озере Отрадное рыбаки заметили труп
Сегодня, 12:58
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В озере Отрадное рыбаки заметили труп

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Сейчас эксперты выясняют причину смерти.

В Приозерском районе Ленобласти рыбаки нашли труп. Тело мужчины они заметили в озере Отрадное. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Тело было найдено в пятницу, 28 апреля, около 16:30. Очевидцы обратились в ПСО Приозерска. 

Спасатели достали мертвого мужчину из воды и передали правоохранителям. Личность погибшего устанавливается. Сейчас эксперты выясняют причину смерти.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленобласть, озеро отрадное, спасатели, труп в озере
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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