В озере Отрадное рыбаки заметили труп

Сейчас эксперты выясняют причину смерти.

В Приозерском районе Ленобласти рыбаки нашли труп. Тело мужчины они заметили в озере Отрадное. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Тело было найдено в пятницу, 28 апреля, около 16:30. Очевидцы обратились в ПСО Приозерска.

Спасатели достали мертвого мужчину из воды и передали правоохранителям. Личность погибшего устанавливается. Сейчас эксперты выясняют причину смерти.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Петербурге проходит общегородской субботник.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО