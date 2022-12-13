Сегодня в Петербурге проходит общегородской субботник

Губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал родителей привлечь к работам по благоустройству и новое поколение.

Сегодня, 29 апреля, в Петербурге проходит традиционный общегородской субботник. Жители Северной столицы приводят в порядок парки и сады города, улицы и проспекты, территории школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В День благоустройства планируется высадить деревья и кустарники в парке Сосновка, Заневском парке, в сквере на улице Рихарда Зорге. Кроме того, горожане собирают мусор на набережной Карповки, в сквере имени Петра Семененко, в Пионерском парке, в сквере на Новосмоленской набережной.

Без внимания не останутся и территории для дрессировки собак. Горожане очистят от мусора и опасных предметов участки для выгула животных.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал родителей привлечь к работам по благоустройству и новое поколение. Он отметил, что к заботе о родном городе нужно приучать людей с детства.

Полный перечень мест, где будет проводиться субботник, опубликован на официальном сайте Жилищного комитета, на сайтах и порталах управляющих организаций и администраций районов.

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Фото: Телеграм / Пушкинский район СПб