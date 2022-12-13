В Ропше вор-"домушник" вынес из квартиры пенсионера 10 тыс. евро

Подозреваемого поймали на автовокзале в Петербурге.

В четверг, 27 апреля, в Ропше вор обокрал дом пенсионера. Инцидент произошел на Стрельнинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник вынес из квартиры 72-летнего мужчины 10 тыс. евро. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

Подозреваемого задержали на набережной Обводного канала. Он ждал свой автобус на автовокзале. 54-летнего уроженца Хабаровского края доставили в участок. У него нашли похищенное.

Ранее на Piter.tv: на улице Сикейроса маленький самокатчик попал под машину.

Фото: Piter.tv