На улице Сикейроса маленький самокатчик попал под машину

10-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 28 апреля, на улице Сикейроса водитель автомобиля "Дэу Матиз" сбил школьника, который катался на самокате. Ребенок пострадал во время прогулки с мамой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел около 17:49. За рулем иномарки находился 20-летний мигрант.

Мальчика доставили в больницу. 10-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают детали случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: иностранец приставал к школьнице в поселке Металлострой.

Фото: Piter.tv