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На улице Сикейроса маленький самокатчик попал под машину
Сегодня, 11:46
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На улице Сикейроса маленький самокатчик попал под машину

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10-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 28 апреля, на  улице Сикейроса водитель автомобиля "Дэу Матиз" сбил школьника, который катался на самокате. Ребенок пострадал во время прогулки с мамой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по  региону.

Инцидент произошел около 17:49. За рулем иномарки находился 20-летний мигрант. 

Мальчика доставили в больницу. 10-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают детали случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: иностранец приставал к школьнице в поселке Металлострой.

Фото: Piter.tv

Теги: мигрант, полиция, пострадал ребенок, сбили самокатчика, улица сикейроса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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