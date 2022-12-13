Иностранец приставал к школьнице в поселке Металлострой

Мужчина надругался над 10-летней девочкой.

В Колпинском районе Петербурга извращенец приставал к ребенку. Инцидент произошел в поселке Металлострой на Школьной улице.

По информации Piter.tv, мигрант надругался над школьницей около продуктового магазина. Пострадавшей оказалась 10-летняя жительница.

Родители ребенка обратились в полицию. Они написали заявление на злоумышленника. Правоохранители задержали 46-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в метро мужчина домогался до 15-летней петербурженки.

Фото: Pxhere