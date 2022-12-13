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Иностранец приставал к школьнице в поселке Металлострой
Сегодня, 10:49
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Иностранец приставал к школьнице в поселке Металлострой

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Мужчина надругался над 10-летней девочкой.

В Колпинском районе Петербурга извращенец приставал к ребенку. Инцидент произошел в поселке Металлострой на Школьной улице. 

По информации Piter.tv, мигрант надругался над школьницей около продуктового магазина. Пострадавшей оказалась 10-летняя жительница.  

Родители ребенка обратились в полицию. Они написали заявление на злоумышленника. Правоохранители задержали 46-летнего подозреваемого.  Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv:  в метро мужчина домогался до 15-летней петербурженки.

Фото: Pxhere

Теги: иностранец, металлострой, полиция, приставал к школьнице, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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