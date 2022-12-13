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В метро мужчина домогался до 15-летней петербурженки
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В метро мужчина домогался до 15-летней петербурженки

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Его задержали на станции метро "Гостиный двор".

В петербургском метро мужчина домогался до 15-летней пассажирки, стало известно Piter.tv.

Девочка на станции метро "Гостиный двор" обратилась к сотрудникам метрополитена. Она пояснила, что 26 апреля около 21:30 в вагоне электропоезда при следовании от станции метро "Площадь Александра Невского" до станции метро "Гостиный Двор" неизвестный совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В 21:40 на станции метро "Гостиный двор" по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Ранее в Петербурге неизвестный в метро гладил 12-летнюю девочку по ноге.

Фото: Piter.tv

Теги: гостиный двор, дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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