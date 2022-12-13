В Петербурге неизвестный в метро гладил 12-летнюю девочку по ноге

В полицию обратилась мама ребёнка.

Неизвестный мужчина приставал к 12-летней девочке в петербургском метрополитене. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мамы девочки, 17 апреля в период с 20:36 по 20:38 в вагоне при проезде от станции метро "Маяковская" до станции метро "Площадь Александра Невского", неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении её 12-летней дочери. Он гладил ребёнка по руке и ноге.

Приметы преступника: мужчина на вид 30-40 лет, рост около 176 см, одет в темную шапку, куртку цвета "хаки" с капюшоном, темные джинсы, на лице черная маска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в петербургском метро ещё один мужчина приставал к 13-летней пассажирке. Его оперативно задержали.

Фото: Piter.TV