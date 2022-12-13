"Петь должны певицы": Виктория Дайнеко раскритиковала Ольгу Бузову

Артистка оценила трудолюбие своей коллеги.

Российская певица Виктория Дайнеко в новом интервью высказалась об Ольге Бузовой как о певице. По мнению гостьи YouTube-шоу FAMETIME TV, успех телеведущей на сцене — это странность. Звезда призналась в том, что ей не нравится творчество ее коллеги. Дайнеко призналась в том, что иногда ей даже приходится закрывать глаза для того, чтобы не видеть выступление Бузовой. Однако артистка уважает Ольгу Бузову за ее трудолюбие и старания.

Я понимаю, что она трудоголик. Я понимаю, как она много работает. Но я считаю, что петь должна певица. Это хайп и треш, которые мне не нравятся. Я знаю от людей, что Оля очень классная. Я не спорю с этим, Виктория Дайнеко, певица

На Ольгу Бузову подали иск на €1,1 млн.

Фото и видео: YouTube / FAMETIME TV