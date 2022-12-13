На Ольгу Бузову подали иск на €1,1 млн

Также компания требует с Бузовой более 1,5 млн рублей за утилизированную партию вина.

Винный бренд Buzwine подал в суд на певицу и ведущую Ольгу Бузову. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Истец утверждает, что Бузова сначала согласилась продвигать бренд с использованием её имени, но затем передумала. Импортер вина требует с певицы 1 150 000 евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения в качестве компенсации.

Также компания требует с Бузовой более 1,5 млн рублей за утилизированную партию вина.

Фото: pxhere.com