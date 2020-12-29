Ольга Бузова объявила о расставании с Давой

Артистка обвинила молодого человека в том, что он "творит страшные вещи".

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала громкое и неожиданное заявление в своем Instagram. Артистка объявила о расставании с рэпером Давидом Манукяном.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов", - написала Ольга.

По ее словам, Манукян творит "страшные" и непонятные для нее вещи. При этом певица призналась, что до сих пор любит Даву, поблагодарила его за мгновения счастья и попросила поклонников не задавать лишних вопросов и "просто помочь выжить".

"Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас", - отметила телеведущая.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова выпустила новый трек "Розовые очки".

Фото: Instagram / buzova86