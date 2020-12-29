Ольга Бузова выпустила новый трек "Розовые очки"

Эта композиция стала подарком певицы поклонникам на день рождения.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на своей странице в Instagram новый трек под названием "Розовые очки". Песня появилась в сети буквально за минуту до 20 января, когда артистке исполнилось 35 лет.

"Традиционный подарок Вам на мой день рождения […] С безграничной любовью, Ваша повзрослевшая девочка Оля", - написала Бузова в посте.

"Розовые очки

Бьются стеклами вовнутрь

Девочку, что любит сильно

Так легко обмануть

Повзрослела девочка

В сумке красная помада

Больше ей такой любви

Не надо, не надо, не надо", - поется в припеве.

Трек доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.

Ранее Ольга Бузова заявила о желании стать ведущей шоу "Последний герой".

Видео: Instagram / buzova86