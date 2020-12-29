Ольга Бузова выпустила новый трек "Розовые очки"

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на своей странице в Instagram новый трек под названием "Розовые очки". Песня появилась в сети буквально за минуту до 20 января, когда артистке исполнилось 35 лет.
"Традиционный подарок Вам на мой день рождения […] С безграничной любовью, Ваша повзрослевшая девочка Оля", - написала Бузова в посте.
"Розовые очки
Бьются стеклами вовнутрь
Девочку, что любит сильно
Так легко обмануть
Повзрослела девочка
В сумке красная помада
Больше ей такой любви
Не надо, не надо, не надо", - поется в припеве.
Трек доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.
Ранее Ольга Бузова заявила о желании стать ведущей шоу "Последний герой".
Видео: Instagram / buzova86
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