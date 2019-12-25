В Ботаническом саду Петра Великого откроется выставка по мотивам шоу "Последний герой"

Она пройдет с 6 по 28 февраля.

В Ботаническом саду Петра Великого откроется интерактивная выставка по мотивам телешоу "Последний герой". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе телеканала ТВ-3, а наш корреспондент увидел одним из первых, что там будет происходить.

В саду представлена одна из самых больших в Петербурге коллекций африканской флоры. Гости оранжереи смогут совершить путешествие по разным климатическим зонам – от пустынь до тропических лесов. По пути участников будут сопровождать таблички с QR-кодами и животные, которых можно будет увидеть в "дополненной реальности".

Кроме того, по QR-кодам гости сада смогут узнать интересные факты о тропических растениях и истории со съемок шоу "Последний герой".

Для того, тобы увидеть животных таким образом, посетителям нужно навести камеру на табличку с логотипом проекта и использовать приложение "Последний герой" в смартфоне.

Мультимедийный проект приурочен к старту шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков", который стартует 6 февраля в 19:00. Сама выставка пройдет с 6 по 28 февраля.

Фото, текст: Сабина Зайнуллина / Piter.tv