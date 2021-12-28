Денис Шведов - о фильме "Бывшие. Happy End"

В прокат выходит киноверсия популярного телесериала "Бывшие".

В кинотеатрах страны 22 декабря состоится премьера фильма "Бывшие. Happy end". Это полнометражное продолжение одноименного сериала про зависимых людей. Главные роли исполнили Любовь Аксёнова и Денис Шведов.

Авторы работали в рехабе, и у меня был доступ к самым сокровенным историям. Я мог получить знания и информацию не только со стороны, но и изнутри. Поэтому мне в этом смысле повезло в контексте работы. Денис Шведов, актёр

Сюжет сериала и фильма - история двух влюблённых, которые познакомились во время реабилитации. Создатели кинокартины завершают многолетний сюжет ярким финалом.

То, о чём мы рассказываем в фильме, помогает людям найти новый путь в жизни. Не просто употреблять или быть в каких-то деструктивных взаимоотношениях, а наконец-то встретиться с собой. Я знаю точно – есть одна девочка, которая употребляла разные вещества, страдала от этого. Посмотрев проект, она узнала, что существуют сообщества анонимных наркоманов или алкоголиков, и попала на группы. Тот человек, который написал мне об этом, писал в тот день, когда у неё был месяц чистого времени. Мне кажется, это самая большая награда, которая только может быть. Денис Шведов, актёр

Ждёт ли героев счастливый финал или в конце кино нас ждёт многоточие? Узнать ответ на этот вопрос смогут зрители ленты "Бывшие. Happy End".

Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина