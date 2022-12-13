Во Дворе Гостинки появился контейнер для ненужной одежды бывших

Принести вещи бывших можно с 14 февраля и до конца месяца во "Двор Гостинки" по адресу: Невский 35 / Садовая 17.

Во Дворе Гостинки уже традиционно 14 февраля появился контейнер для ненужной одежды бывших. Акцию организовал благотворительный проект "Спасибо!", собранные вещи отправятся на благотворительные нужды.

Если вещи бывших не настолько злят, чтобы выкинуть их из окна, не настолько огорчают, чтобы плакать с ними в обнимку и не настолько нравятся, чтобы носить их самим – несите их нам! благотворительный проект "Спасибо!"

Все собранные вещи обретут новую жизнь – часть вещей раздадут в центре выдачи, часть вещей отправится в благотворительные магазины "Спасибо!", вырученные средства переведут в благотворительные фонды, а часть вещей отправят на переработку.

Принести вещи бывших можно с 14 февраля и до конца месяца во "Двор Гостинки" по адресу: Невский 35 / Садовая 17.

Фото: благотворительный проект "Спасибо!"