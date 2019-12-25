Максим Аверин вспомнил свои самые известные роли

Актёр вспомнил съемочный процесс сериалов "Склифосовский" и "Глухарь", а также подготовку к съемке в картине "Собор".

Актёр, режиссер и телеведущий Максим Аверин рассказал о своих самых известных ролях. Рассказ о подготовке к съёмкам и обстановке на площадках прозвучал в интервью с ведущей телеканала "360" Марусей Михейчик.

В частности, артист вспомнил о картине "Собор", в которой ему досталась ответственная императора Петра I. Аверин отметил, что ему пришлось на время полностью погрузиться в историческую тематику.

Кроме того, Аверин был звездой сериала "Склифосовский". Нюансы работы врачей он смог постичь благодаря работе со специальными консультантами на площадке.

Снимается операция практически столько же времени, сколько длится операция. Потому это огромная работа — снять операционную, на это уходит много времени. Максим Аверин, актёр

Наконец, большую известность актёру принесла роль в сериале "Глухарь". Аверин вспоминает, что сначала скептически относился к предложению, так как фильмов про полицию на телеэкранах и так было достаточно. Однако его мнение изменилось после прочтения сценария, который оказался не банальным. На тот момент никто их съёмочной группы не мог даже примерно предположить, насколько успешным будет проект.

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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова