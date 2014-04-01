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Актер Максим Аверин объяснил, что ему не нравится в женщинах
Сегодня, 13:39
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nastya960

Актер Максим Аверин объяснил, что ему не нравится в женщинах

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У него есть четкое понимание, как должны строиться отношения.

Актер Максим Аверин рассказал, что ему не нравится в женщинах. У него есть четкое понимание, как должны строиться отношения. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Когда они пытаются вести, начинают бороться со мной, мужские функции выполнять. А этого не надо делать. Это как в танце.

Максим Аверин, актер

Актер отметил, что, когда начинает "вести" женщина, он говорит ей, что у них ничего не выйдет, "пока она не поймет, что ведет он".

Ранее критик Сергей Соседов объяснил востребованность Максима Аверина на телевидении.

Фото: Instagram / @maximaverin

 

Теги: актёр, максим аверин
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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