Актер Максим Аверин объяснил, что ему не нравится в женщинах

У него есть четкое понимание, как должны строиться отношения.

Актер Максим Аверин рассказал, что ему не нравится в женщинах. У него есть четкое понимание, как должны строиться отношения. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Когда они пытаются вести, начинают бороться со мной, мужские функции выполнять. А этого не надо делать. Это как в танце. Максим Аверин, актер

Актер отметил, что, когда начинает "вести" женщина, он говорит ей, что у них ничего не выйдет, "пока она не поймет, что ведет он".

Ранее критик Сергей Соседов объяснил востребованность Максима Аверина на телевидении.

Фото: Instagram / @maximaverin