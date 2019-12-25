Билли Новик рассказал о любви к музыке, драмах судьбы и секретах контрабаса

Музыкант признал, что именно музыкальная карьера помогла выразить переживания и сомнения, а его искренние эмоциональные композиции вызвали резонанс у широкой аудитории.

В четверг, 30 октября, исполняется 50 лет известному петербургскому музыканту, композитору и фронтмену группы "Billy"s Band" Билли Новику (настоящее имя — Вадим Валерьевич Новик). Кроме того, коллектив, созданный им, отпразднует своё 25-летие. В интервью spb.aif.ru юбиляр подробно осветил такие темы, как сочетание профессий врача и артиста, значение игры на контрабасе и понятие выражения "оторваться по-питерски".

Говоря о создании группы "Billy"s Band", Новик поведал, что долгое время сомневался в правильности выбора карьеры, изначально подчиняясь родительским наставлениям и выбирая престижную специальность врача-патологоанатома. Несмотря на профессиональное образование, полученные знания и многолетний врачебный опыт, Новик ощутил глубокую пустоту и разочарование в выбранной профессии. Постепенно его любовь к музыке привела к появлению музыкального коллектива, завоевавшего сердца поклонников.

Музыкант признал, что именно музыкальная карьера помогла выразить переживания и сомнения, а его искренние эмоциональные композиции вызвали резонанс у широкой аудитории. Повлияло на его судьбу и трагическое событие в личной жизни, заставившее искать выход через творчество.

Также Билли Новик объяснил, почему предпочитает выступать на открытой сцене, сравнивая атмосферу улицы с духом свободы и возможностью живого общения с аудиторией, и назвал любимыми своими предшественниками музыкантов вроде Сергея Довлатова и Егора Летова, чья поэзия оказала огромное влияние на формирование его собственного творческого почерка.

Отвечая на вопрос о влиянии медицинских знаний на понимание социального устройства общества, Новик описал современное общество как погоню за быстрым удовольствием, сравнил современную музыку с простыми углеводами и призвал к поиску глубоких смыслов в искусстве.

Интересной стороной беседы стало обсуждение необычного инструмента — контрабаса, сыгравшего важную роль в творчестве Новика. Музыкант признался, что контрабас придаёт уверенности и уважения окружающих, ассоциируя владение этим громоздким инструментом с уверенностью и достоинством исполнителя.

Также журналисты упомянули книгу Новика "Сон на краю крыши", написанную в сложный пандемийный период. Автор рассказал, что литература стала своеобразной терапией, позволившей справиться с тревогами и сомнениями, сохранившимися в душе, и обрести вдохновение для дальнейших творческих свершений. Читатели высоко оценили произведение, подтверждая успех эксперимента Новика в литературе. ‍

Фото: Ольга Колоскова