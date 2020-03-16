Солист The Hatters рассказал о любимом месте в Петербурге

Рок-группа была основана в Петербурге в 2016 году.

Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал о том, где любит гулять в Петербурге, и о его первых воспоминаниях о городе.

Задать вопросы музыканту удалось на VK Fest 24 июля.

Очень любим всей семьей просто погулять вечером по центру. Белинского, Моховая, Некрасова...Вот этот райончик. Мы там учились на Моховой, и для нас многое связано с этим местом. Юрий Музыченко.

Исполнитель рассказал, что в детстве он ездил с родителями по воскресеньям в театр. Семья заезжала в чебуречную, которая, кажется, располагалась на набережной Обводного канала.

Ранее Юрий Музыченко прокомментировал переезд Little Big в США.

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Видео: Piter.tv