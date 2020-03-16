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Солист The Hatters рассказал о любимом месте в Петербурге

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Рок-группа была основана в Петербурге в 2016 году.

Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал о том, где любит гулять в Петербурге, и о его первых воспоминаниях о городе.

Задать вопросы музыканту удалось на VK Fest 24 июля. 

Очень любим всей семьей просто погулять вечером по центру. Белинского, Моховая, Некрасова...Вот этот райончик. Мы там учились на Моховой, и для нас многое связано с этим местом.

Юрий Музыченко.

Исполнитель рассказал, что в детстве он ездил с родителями по воскресеньям в театр. Семья заезжала в чебуречную, которая, кажется, располагалась на набережной Обводного канала. 

Ранее Юрий Музыченко прокомментировал переезд Little Big в США.

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Видео: Piter.tv

Теги: the hatters, vk fest, музыченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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