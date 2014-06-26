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Эльдар Джарахов рассказал, хотел бы он переехать в Петербург

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Также он рассказал о своих любимых местах в городе на Неве.

Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов сказал на VK Fest о том, что любит приезжать в Петербург, но работать ему комфортнее в Москве. Во время визитов в Северную столицу он всегда останавливался в центре города, но однажды жил на Московском проспекте около станции метро "Парк Победы".

По мнению Джарахова, самое "крутое" в Петербурге — это дворы. По его словам, если гулять по ним, то постоянно можно открывать новые локации.

Накануне исполнитель выступил на фестивале. Он заехал на сцену на машине из фильма "Назад в будущее".

Ранее Джарахов прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении Хованского. 

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Видео: Piter.tv

Теги: vk fest, джарахов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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