Работники ЛАЭС станцевали под Little Big UNO

Работники Ленинградской атомной станции присоединились к челленджу.

Сотрудники Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору присоединились к челленджу Little Big и записали видео с танцем под песню Uno, с которой группа должна выступить на "Евровидении-2020".

В момент, когда за кадром звучит мужской голос, нужно синхронно сводить и разводить колени в ритм музыке. Когда начинает звучать женский голос, танцующие должны повернуться на 360 градусов, держа одну руку на поясе, а вторую вскинув в стиле "латина".

Подобное петербургская команда проделывала с композициям Skibidi, I"m OK, Go Bananas.

Видео: ВК/ ЛАЭС