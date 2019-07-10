Группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб #IMOK

Что из себя представляет челлендж, показали солисты Little Big Илья Прускин и Соня Таюрская.

Рейв-группа Little Big, не так давно взорвавшая Сеть челленджем Skibidi, запустила новый танцевальный флешмоб. Теперь группа запустила челлендж #IMOK, который называется также, как и их последняя песня. Ролик группа опубликовала в Tik Tok.

Что из себя представляет челлендж, показали солисты Little Big Илья Прускин и Соня Таюрская. Они показали несколько несложных и забавных движений и предложили повторить за ними. Все ролики можно и нужно выкладывать в соцсети с хештегом #IMOK

В этом же время клип команды на песню I"m OK собрал уже более 24 миллионов просмотров на YouТube. В песне поётся о том, как дни идут неделя за неделей, что заставляет главного героя хотеть выпить. Он пьет каждую пятницу, при этом в припеве повторяется фраза "Я в порядке, я не алкоголик".

Видео: Tik Tok/ Little Big