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Группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб #IMOK

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Что из себя представляет челлендж, показали солисты Little Big Илья Прускин и Соня Таюрская.

Рейв-группа Little Big, не так давно взорвавшая Сеть челленджем Skibidi, запустила новый танцевальный флешмоб. Теперь группа запустила челлендж #IMOK, который называется также, как и их последняя песня. Ролик группа опубликовала в Tik Tok.

Что из себя представляет челлендж, показали солисты Little Big Илья Прускин и Соня Таюрская. Они показали несколько несложных и забавных движений и предложили повторить за ними. Все ролики можно и нужно выкладывать в соцсети с хештегом #IMOK

В этом же время клип команды на песню I"m OK собрал уже более 24 миллионов просмотров на YouТube. В песне поётся о том, как дни идут неделя за неделей, что заставляет главного героя хотеть выпить. Он пьет каждую пятницу, при этом в припеве повторяется фраза "Я в порядке, я не алкоголик".

Видео: Tik Tok/ Little Big 

Теги: little big, илья прускин, соня таюрская, флешмоб
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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