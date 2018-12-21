Little Big выпустили новый клип "I'm OK"

За час после публикации ролик собрал более 100 тысяч лайков.

Русская панк-рэйв группа Little Big представила своим фанатам клип своего нового трека "I"m OK". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале музыкантов 14 июня и на момент написания новости собрал более 400 тысяч просмотров.

Сюжет клипа разворачивается в баре. В песне группа описывает историю героев, который крайне любят выпивать после работы.

За час после публикации ролик собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".

Напомним, что "Skibidi" войдет в новую версию игры Ubisoft под названием "Just Dance 2020".

Видео: YouTube / Little Big