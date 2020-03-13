Little Big запустили челлендж на песню для "Евровидения" UNO

Подобное петербургская команда проделывала с композициям Skibidi, I"m OK, Go Bananas.

Рейв-группа Little Big запустила танцевальный челлендж на песню для "Евровидения". Видео, на котором показано, как нужно двигаться под ритмы UNO, музыканты опубликовали в TikTok

В момент, когда за кадром звучит мужской голос, артисты синхронно сводят и разводят колени в ритм музыке. Когда начинает звучать женский голос, танцующие должны повернуться на 360 градусов, держа одну руку на поясе, а вторую вскинув в стиле "латина".

Подобное петербургская команда проделывала с композициям Skibidi, I"m OK, Go Bananas.

Впервые песню UNO для всемирного музыкального конкурса группа представила в вечернем шоу Ивана Урганта.

Видео: TikTok/ Little Big