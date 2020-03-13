Little Big представила песню для Евровидения

Конкурсный трек получил название "Uno".

Little Big представила песню, с которой будет выступать на Евровидении. Композиция "Uno" была исполнена во время шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Отрывок песни появился в интернете еще седьмого марта, его выложили на канале "Ютубер" в Telegram.

Ранее лидер музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал, что трек появился спонтанно. Изначально эта композиция не планировалась для конкурса. Ее написали в январе во время отпуска музыканты группы. Прусикин добавил, что трек будет "в интересном стиле". Она создана в стиле рок-диско, метал-диско.

Ранее в Сети появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения".

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

