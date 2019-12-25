Little Big представит песню для "Евровидения" 12 марта

Премьера состоится в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Сегодня, 12 марта, в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале российская группа Little Big представит свою песню для "Евровидения". Об этом пишет ТАСС.

По итогам жеребьевки Little Big будет выступать в первой части первого полуфинала музыкального конкурса. Как рассказал лидер группы Илья Прусикин в эфире радио Energy, они придумали песню для "Евровидения" во время отдыха в январе. Она будет совершенно в новом для музыкантов стиле. "Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", - отметил Прусикин, добавив, что изначально песня задумывалась не для "Евровидения".

О том, что Little Big будет представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году стало известно 2 марта. Прусикин назвал это решение неожиданным. Он заявил, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.

Российская рэйв-группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Солистом коллектива является уроженец Забайкальского края Илья Прусикин. Их клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видеороликом 2018 года на YouTube. Его посмотрели около 150 миллионов раз.

Ранее мы писали, что организаторы "Евровидения" могут сменить формат из-за коронавируса.

Фото: Instagram / littlebigband