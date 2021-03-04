Little Big анонсировали свое участие в отборе на "Евровидение" пародией на "Людей в черном"

Участника от России определят 8 марта по результатам зрительского голосования.

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила пародию на фильм "Люди в черном". Таким образом музыканты анонсировали свое участие в отборе на "Евровидение-2021".

"08.03.2021", - гласит подпись. Стоит отметить, что именно 8 марта будет определен участник, который поедет на международный песенный конкурс от России.

На коротком видео Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов стоят в черно-белых костюмах и в очках. Их персонажи стирают память танцору Дмитрию Красилову.

Little Big должны были поехать на "Евровидение" в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Кроме петербургской рейв-группы в списке претендентов в этом году оказались Егор Крид, Моргенштерн, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Ранее мы писали, что "Евровидение-2021" пройдет в новом формате.

Видео: ВКонтакте / Little Big