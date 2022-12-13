Телеведущая Яна Чурикова заявила, что нормальные люди не смотрят конкурс "Евровидение"

Ведущая назвала людей, которые смотрят этот песенный конкурс, "психами и еврофанами".

Российская телеведущая Яна Чурикова в резкой форме высказалась о телевизионном шоу "Евровидение". В своем новом выпуске на YouTube-канале журналистка спросила у поэта Ирины Секачевой о сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым, певцом Дмитрием Колдуном, который представлял Белоруссию на данном песенном конкурсе несколько лет назад. Гостья эфира призналась в том, что несмотря на известность этого ТВ-проекта, она не смотрит музыкальное соревнование между странами. Яна Чурикова заметила, что смотрит "Евровидение", но лично считает таких же, как она, людей "психами".

Ничего. Большинство нормальных людей не смотрит "Евровидение". Его смотрят только психи. Мы — психи, еврофаны. Яна Чурикова, ведущая

Напомним, что Яна Чурикова была российским комментатором на "Евровидении". Сейчас из-за введенных Западом санкций, представителей РФ к конкурсу не допускают.

Экс-участница "Фабрики звезд" назвала непростым характер Гагариной.

Фото и видео: YouTube / Яна Чу