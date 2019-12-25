"Евровидение-2021" пройдет в новом формате

Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек.

"Евровидение-2021" планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии зрителей на конкурсе пока что не принято. Об этом сообщили организаторы конкурса.

В феврале говорились, что конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" – в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено. организаторы "Евровидение-2021"

Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов будут освещать конкурс в отдельном зале.

Участника "Евровидения-2021" от России назовут 8 марта.

Фото: Instagram / eurovision