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"Евровидение-2021" пройдет в новом формате
Сегодня, 16:43
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nastya960

"Евровидение-2021" пройдет в новом формате

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Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек.

"Евровидение-2021" планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии зрителей на конкурсе пока что не принято. Об этом сообщили организаторы конкурса.

В феврале говорились, что конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" – в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено.

организаторы "Евровидение-2021"

Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов будут освещать конкурс в отдельном зале.

Участника "Евровидения-2021" от России назовут 8 марта.

Фото: Instagram / eurovision

Теги: евровидение, конкурс
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Музыка,

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