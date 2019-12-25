Организаторы отменили офлайн-формат "Евровидение-2021"

Какой формат будет выбран, станет известно через несколько дней.

Организаторы "Евровидения-2021" заявили, что не смогут провести конкурс в привычном офлайн-формате, на данный момент рассматриваются три сценария. Окончательное решение относительно формата конкурса будет принято в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли. Мартин Остердаль, исполнительный супервайзер "Евровидения"

Конкурс при этом планируют провести в мае 2021 года.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021".

Фото: Instagram / @eurovision