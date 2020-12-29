Филипп Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021"

Певец поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.

Король российской эстрады Филипп Киркоров представит Молдавию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Об этом артист написал в Instagram.

Киркоров поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. "Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы", - заявил он.

Киркоров задействовал целую международную команду, чтобы подготовиться к выступлению на "Евровидении". В том числе певцу помогает греческий композитор Димитрис Контопулос.

В 2020 году "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году финал конкурса состоится в Нидерландах 22 мая. Россию будет представлять петербургская рейв-группа Little Big, которая должна была выступать в прошлом году. Для конкурса музыканты написали песню Uno. Клип на эту композицию стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале "Евровидения".

Ранее рэпер Моргенштерн заявил о желании поехать на "Евровидение" в 2021 году.

Фото: Instagram