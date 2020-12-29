Рэпер Моргенштерн заявил о желании поехать на "Евровидение" в 2021 году

Финал международного песенного конкурса состоится в Нидерландах 22 мая.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) сделал очередное громкое заявление в Instagram. Музыкант заявил о желание поехать на "Евровидение" в 2021 году.

Финал международного песенного конкурса состоится в Нидерландах 22 мая. Ранее сообщалось, что Россию в этом году будет представлять петербургская рейв-группа Little Big. Музыканты должны были принять участие в конкурсе в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его отменили.

Little Big подготовили для международного конкурса песню Uno. За четыре месяца клип на этот трек установил рекорд "Евровидения", собрав 138 млн просмотров. За год этот ролик стал самым популярным в российском сегменте YouTube.

Ранее Моргенштерн подвел итоги года в клипе на песню Cristal & МОЁТ.

Фото: Instagram / morgen_shtern