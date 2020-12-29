Моргенштерн подвел итоги года в клипе на песню Cristal & МОЁТ

В ролике рэпер обливается шампанским и советует хейтерам заняться собой.

Российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн выпустил клип на песню Cristal & МОЁТ. В нем артист подводит итоги года и обливается шампанским. Ролик появился на YouTube-канале рэпера.

Музыкант уверен, что 2020 год был годом Моргенштерна. В конце клипа он привел список с тем, чего добился в уходящем году. В частности, рэпер записал самый прослушиваемый альбом года, сделал самый масштабный гив рунета, самое длинное сольное интервью у Дудя, стал самым обсуждаемым артистом, женщиной года, купил несколько дорогих автомобилей, заработал более 3 млн долларов и др. Своим хейтерам Моргенштерн посоветовал заняться с собой.

"А ты в 2020 году писал плохие комментарии. С Новым годом. Займись собой", - написано в конце видео.

Ранее мы писали, что Александр Васильев и рэпер Моргенштерн сдали ДНК-тест в шоу "Давай поженимся".

Видео: YouTube / MORGENSHTERN