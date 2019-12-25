Александр Васильев и рэпер Моргенштерн сдали ДНК-тест в шоу "Давай поженимся"

Результат будет известен 24 декабря.

Новость о том, что Алишер Моргенштерн снялся в одном из предновогодних выпусков "Давай поженимся!" уже активно обсуждалась в социальных сетях. Выпуск выйдет только 24 декабря, но одна из участниц уже рассказала "Комсомольской правде", что во время съемок модельер Александр Васильев и Моргенштрен сдали ДНК-тест.

Уже давно ходят слухи о слишком большой схожести рэпера и модельера. Ведущая шоу Лариса Гузеева отметила, что у них похожи даже форма ушей, овал лица, размер лба. Сам музыкант своего отца не помнит, так как видел в детстве всего пару раз.

Подписчики раскритиковали Александра Васильева за низкопробный пиар, дурной вкус и деградацию. В комментариях за него заступилась Настасья Самбурская, не осталась в стороне и Лолита.

Фото: Instagram/ alexandre_vassiliev