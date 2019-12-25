Участника "Евровидения-2021" от России назовут 8 марта

Открытого отбора конкурсантов в этом году не будет.

Представителя от России, который поедет на международный песенный конкурс "Евровидение-2021" в Роттердам, назовут 8 марта. Открытого отбора конкурсантов в этом году не будет. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на источник.

Участника и песню объявит в прямом эфире телеведущая Яна Чурикова. Не исключено, что на конкурс поедет эпатажная рэйв-группа Little Big. Коллектив должен был представлять Россию на "Евровидении" в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса, конкурс отменили.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021".

Фото: Facebook / Eurovision Song Contest