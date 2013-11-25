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Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму и провела 9 дней в реанимации
Сегодня, 17:14
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Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму и провела 9 дней в реанимации

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Девушка заново научилась ходить, сидеть, есть, "все с нуля".

Стало известно, что певица Мария Шейх, солистка группы #2Маши, провела девять дней в реанимации из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Об этом она рассказала в социальных сетях. 

По словам Шейх, ей пришлось пережить временную слепоту, которая "сводила ее с ума". Девушка заново научилась ходить, сидеть, есть, "все с нуля".

Я родилась третий раз и то, что я жива – настоящее чудо.

написала Мария Шейх.

Солистка группы #2Маши добавила, что ее жизнь не будет прежней. Она также поблагодарила всех, кто помог ей в этот период.

Напомним, что дуэт #2Маши появился в 2015 году. В группе две участницы — Мария Зайцева и Мария Шейх. Наиболее популярными треками стали "Теперь нас двое" и "Босая".

Ранее певица Лариса Долина заявила, что ей противен размеренный ритм жизни европейцев. Артистка презентовала свой трек "Бежит от скуки Москва".

Фото: Telegram / #2Маши

Теги: 2маши, группа, солистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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