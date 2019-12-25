Певица Лариса Долина заявила, что ей противен размеренный ритм жизни европейцев

Артистка презентовала свой трек "Бежит от скуки Москва".

Российская певица Лариса Долина во время пресс-конференции на радиостанции "Русский Хит" раскритиковала образ жизни европейского населения. Исполнительница уточнила, что ей очень близка московская атмосфера и ритм жизни в столице России. При этом ритм жизни в Европе ей совсем не нравится. Гостья эфира охарактеризовала себя как "бегущий человек". Также артистка презентовала слушателям свою новую композицию "Бежит от скуки Москва".

Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно. Лариса Долина, певица

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Фото и видео: YouTube / Радио Русский Хит