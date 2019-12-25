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Певица Лариса Долина заявила, что ей противен размеренный ритм жизни европейцев
Сегодня, 8:34
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Певица Лариса Долина заявила, что ей противен размеренный ритм жизни европейцев

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Артистка презентовала свой трек "Бежит от скуки Москва".

Российская певица Лариса Долина во время пресс-конференции на радиостанции "Русский Хит" раскритиковала образ жизни европейского населения. Исполнительница уточнила, что ей очень близка московская атмосфера и ритм жизни в столице России. При этом ритм жизни в Европе ей совсем не нравится. Гостья эфира охарактеризовала себя как "бегущий человек". Также артистка презентовала слушателям свою новую композицию "Бежит от скуки Москва".

Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно.

Лариса Долина, певица

Супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями.

Фото и видео: YouTube / Радио Русский Хит

Теги: европа, лариса долина, образ жизни, ритм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Музыка,

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