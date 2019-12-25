Суд Петербурга вынес приговор наркосбытчикам, продававшим наркотики с 2017 года

Участники организованной группы наркосбытчиков приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин и женщины. Они признаны виновными по пунктам "а,г" части 4 статьи 228.1 УК РФ, пункту "а" части 4 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту "а" части 4 сттьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные сбыты наркотических средств, в различных размерах, совершенные организованной группой). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, с 2017 года по 2020 год обвиняемые подыскивали крупные партии наркотических средств, осуществляли их фасовку на более мелкие партии в арендуемых квартирах и продавали через интернет-магазин.

Суд признал подсудимых виновными и назначил: одному из мужчин – 7 лет 10 месяцев строгого режима, второму – 7 лет 11 месяцев строгого режима, женщине – 8 лет лишения свободы общего режима. В связи с тем, что у обвиняемой есть малолетний ребенок, ей предоставлена отсрочка отбывания назначенного наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней.

Фото: Piter.TV

