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В Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней

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Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелым отравлением.

В Кировском районе Ленобласти юноша предстанет перед судом по обвинению в склонении к потреблению наркотиков несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела  в отношении 17-летнего юноши. По данным следствия, вечером 7 июня 15-летняя девушка находилась на территории скейт-парка в городе Отрадное, где к ней подошел обвиняемый, который несколько раз, несмотря на её отказ, предлагал ей употребить наркотики. Получив в итоге её согласие, молодой человек передал ей наркотик. После употребления запрещенного вещества несовершеннолетней резко стало плохо, она была госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелым отравлением.

В настоящее время собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, отрадное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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