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Полиция установила обстоятельства отравления девочки в Отрадном
Сегодня, 11:52
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Полиция установила обстоятельства отравления девочки в Отрадном

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение молодого человека. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотических веществ и состоял на учете в ПДН.

Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка в Отрадном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, вечером 7 июня в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации со спортивной площадки 14-летней девочки с отравлением неизвестным веществом.

Как выяснилось, во время нахождения на спортивной площадке к девочке подошел её 18-летний знакомый, учащийся техникума, и предложил употребить наркотическое вещество. После этого девочке резко стало плохо.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение молодого человека. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотических веществ и состоял на учете в ПДН.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, отрадное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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