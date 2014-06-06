Полиция установила обстоятельства отравления девочки в Отрадном

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение молодого человека. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотических веществ и состоял на учете в ПДН.

Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка в Отрадном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, вечером 7 июня в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации со спортивной площадки 14-летней девочки с отравлением неизвестным веществом.

Как выяснилось, во время нахождения на спортивной площадке к девочке подошел её 18-летний знакомый, учащийся техникума, и предложил употребить наркотическое вещество. После этого девочке резко стало плохо.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение молодого человека. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотических веществ и состоял на учете в ПДН.

Фото: Piter.tv