Полиция установила обстоятельства отравления девочки в Отрадном

Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка в Отрадном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, вечером 7 июня в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации со спортивной площадки 14-летней девочки с отравлением неизвестным веществом.
Как выяснилось, во время нахождения на спортивной площадке к девочке подошел её 18-летний знакомый, учащийся техникума, и предложил употребить наркотическое вещество. После этого девочке резко стало плохо.
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение молодого человека. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских за употребление наркотических веществ и состоял на учете в ПДН.
Фото: Piter.tv
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