В Отрадном школьница выпила неизвестный напиток и оказалась в реанимации

Угоститься напитком ей предложил незнакомый подросток.

Школьница отравилась неизвестным напитком во время прогулки в скейт-парке в Отрадном Ленобласти. Скорую вызвал прохожий, на глазах у которого девочка потеряла сознание, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 13-летняя девочка находилась в компании своих друзей в скейт-парке. Угоститься напитком ей предложил незнакомый подросток. После выпитого девочка практически сразу потеряла сознание, сейчас она находится в реанимации.

По данным "Невских Новостей",сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность мальчика и состав выпитого напитка.

Фото: Piter.tv