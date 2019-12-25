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В Отрадном школьница выпила неизвестный напиток и оказалась в реанимации
Сегодня, 10:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Отрадном школьница выпила неизвестный напиток и оказалась в реанимации

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Угоститься напитком ей предложил незнакомый подросток.

Школьница отравилась неизвестным напитком во время прогулки в скейт-парке в Отрадном Ленобласти. Скорую вызвал прохожий, на глазах у которого девочка потеряла сознание, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 13-летняя девочка находилась в компании своих друзей в скейт-парке. Угоститься напитком ей предложил незнакомый подросток. После выпитого девочка практически сразу потеряла сознание, сейчас она находится в реанимации.

По данным "Невских Новостей",сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность мальчика и состав выпитого напитка.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отрадное, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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