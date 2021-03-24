В Госдуме потребовали запретить Маниже выступать под флагом России

Она считает, что на "Евровидение-2021" нужно было отправить группу Little Big, которая должна была выступать в прошлом году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась об участии Манижи в международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Она считает недопустимым выступление артистки под российским флагом. Об этом пишет портал Sobesednik.ru.

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом", - заявила возмущенная Драпеко.

Она предложила России и вовсе отказаться от участия в конкурсе. Драпеко не понимает, кому могла понравиться Манижа. Она заявила, что певица "не тронула не только ее, но и всех остальных".

"Это не лучшая исполнительница от России", - утверждает депутат.

Драпеко считает, что на "Евровидение-2021" нужно было отправить группу Little Big, которая должна была выступать в прошлом году. При этом Little Big сами отказались от участия в конкурсе, заявив, что не смогли бы конкурировать сами с собой.

"Новую песню сравнивали бы с Uno", - пояснил лидер группы Илья Прусикин в эфире шоу, посвященного национальному отбору нового претендента.

Ранее Манижа выпустила шуточный ролик в ответ на критику ее участия в "Евровидении-2021".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest