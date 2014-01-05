Развязка "расследования" оказалась неожиданной.

Певица Манижа выпустила шуточный ролик в ответ на критику ее участия в "Евровидении-2021". Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте и других соцсетях певицы. Ролик выполнен в жанре "расследования" под названием "Может ли это представлять Россию на Евровидении?". В видео обыгрываются споры интернет-пользователей о том, кем является девушка.

Секрет певицы раскрывает эксперт "в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович". Он заявляет, что по результату исследования "костей" Манижа — "это соль".

Исполнителя, который представит страну на ежегодном песенном конкурсе, определяли в рамках национального отборочного конкурса, финал которого транслировался на Первом канале. Победителем голосования стала певица Манижа с песней "Русская женщина".

Певица пожаловалась на травлю после победы в отборе на песенный конкурс. Об этом она рассказала в эфире программы "Док-ток" на Первом канале. Она рассказала, что ее задевают некоторые комментарии.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Видео: YouTube / M A N I Z H A