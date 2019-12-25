Манижа пожаловалась на травлю после отбора на "Евровидение-2021"

Она рассказала, что ее задевают некоторые комментарии.

Певица Manizha пожаловалась на травлю после победы в отборе на песенный конкурс "Евровидение". Об этом она рассказала в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого. Манижа, певица

Певица рассказала, что многие обвинили ее оскорблении чувств. Сама Манижа отметила, что она спела просто о том, о чем думает сама. Девушка призналась, что подобные комментарии ее задевают. Манижа призвала всех "оставаться людьми".

Ранее Манижа назвала вызовом свое участие в "Евровидении.

Фото: Instagram/ @manizha