Манижа назвала вызовом свое участие в "Евровидении"

Певица будет представлять Россию с песней "Русская женщина".

Певица Манижа прокомментировала свое участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Она заявила, что нацелена на победу. Об этом пишет ТАСС.

"Посмотрим, как оценят выступление. Конечно, это вызов. На "Евровидение" с песней Russian Woman едет уроженка Таджикистана", - отметила она.

Манижа заявила, что с боевым духом у нее все в порядке. В написанной для конкурса песне ей важно сохранить самоиронию, чтобы ее приняла не только российская, но иностранная аудитория.

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Изначально планировалось, что Россию будет представлять петербургская рейв-группа Little Big. Однако музыканты сами отказались от участия, заявив, что не смогут конкурировать со своим прошлогодним успехом.

Ранее организаторы "Евровидения" отказались допускать песню из Белоруссии.

Фото: Instagram / manizha