Организаторы "Евровидения" отказались допускать песню из Белоруссии

Они считают, что композиция "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" отказались допускать песню от участников из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза.

Страну на конкурсе должна была представить группа "Галасы ЗМеста" с композицией "Я научу тебя". В заявлении организаторов уточняется, что песня не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Представители союза предложили Белоруссии прислать измененную версию песни или выбрать новую. В противном случае страну могут дисквалифицировать.

Напомним, "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. 65-й конкурс должен был пройти в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что певица Манижа написала песню для "Евровидения" за сутки.

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