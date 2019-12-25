Депутата Арефьева назвали дураком за слова о сожжении собачников

В комитете по этике Государственной думы России прокомментировали слова парламентария.

Заявление российского депутата Николая Арефьева о готовности сжечь собачников абсолютно некорректно. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала член комиссии Государственной думы по этике Елена Драпеко. Парламентарий из нижней палаты законодательного органа станы указала, что на территории страны развито служебное собаководство. Животные вместе с добровольцами ищут пропавших людей, также есть собаки-пожарные, которые работают в ГУ МЧС и помогают спасать потерпевших из-под завалов. В аэропортах животные вынюхивают оружие и наркотики у преступников.

Это вообще какой-то ужас. Дурак он, что я могу сказать. Я считаю, что для политика, для депутата это выражение абсолютно некорректное. Думать надо, что ты говоришь. Елена Драпенко, депутат ГД РФ

Депутат полагает, что тех граждан, которые не занимаются своими собаками, властям надо штрафовать, а также не давать им заводить животных. В Госдуме выступают за чипирование всех животных в России. Елена Драпенко заметила, чтов Москве и Санкт-Петербурге практически нет бродячих собак, поэтому бездомные псы не нападают на людей. Такой ситуации удалось добиться благодаря отлаженной финансируемой системе и существующей нормативной базе.

Собаки приручены человеком на протяжении десятков тысяч лет. Они наши друзья. С ними просто надо нормально обращаться, не выбрасывать их на улицу, не заставлять их голодать. Дрессировать, конечно, надо. Елена Драпенко, депутат ГД РФ

Напомним, что ранее депутат Николай Арефьев ранее сообщил, что не любит тех людей, которые любят собак и не испытывают этого чувства к детям. Политик объявил о готовности "всех собачников облить бензином и сжечь".

В Ленобласти выпивший хозяин дачи пристрелил забежавшую на участок собаку соседей.

Фото: Piter.tv