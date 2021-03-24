Спикер СФ рассказала, что к этому времени в стране должен сформироваться коллективный иммунитет.

Российский сенатор Валентина Матвиенко заявила о возможном снятии ограничений по COVID-19 к осени. Об этом спикер СФ сообщила журналистам 24 марта. Специалист уверена, что при массовой вакцинации населения от коронавируса у граждан формируется коллективный иммунитет, который позволит снять большинство ограничений.

Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни. Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку. Валентина Матвиенко, председатель СФ

По словам сенатора, Россия входит в число стран, которые смогли достаточно устойчиво пройти период пандемии. Матвиенко оценила четкие действия сложное время со стороны государственного руководства. По мнению спикера, по регионам своевременно принимались меры, не было введено избыточных мер и дополнительных локдаунов.

Матвиенко: есть все основания зарегистрировать "Спутник V" в Евросоюзе.

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