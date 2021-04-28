Студия Legendary хочет выпустить сиквел "Годзиллы против Конга"

Проект, получивший название "Сын Конга", находится на очень ранней стадии разработки.

История о доисторических чудовищах Годзилле и Конге получит продолжение. По данным The Hollywood Reporter, студия Legendary ведет переговоры с режиссером Адамом Вингардом о съемках пятой части франшизы.

Проект, получивший название "Сын Конга", находится на очень ранней стадии разработки. После сдержанного приема "Короля монстров" в 2019 году судьба фильмов о Годзилле и Конге была под вопросом. Однако громкий успех последней картины сумел убедить Legendary в целесообразности продолжения.

Блокбастер "Годзилла против Конга" собрал в мировом прокате 400 млн долларов. Он смог удивить зрителей и кинокритиков и побить рекорд просмотров на стрим-сервисе HBO Max. Сейчас рассматривается продление франшизы не на один, а сразу на несколько фильмов.

Ранее вышел трейлер фильма "Те, кто желает мне смерти" с Анджелиной Джоли.

Видео: YouTube / WBRussia