Вышел трейлер фильма "Те, кто желает мне смерти" с Анджелиной Джоли

Сюжет основан на одноименном романе Майкла Кориты.

В сети появился трейлер фильма "Те, кто желает мне смерти" режиссера Тейлора Шеридана. Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли.

Сюжет основан на одноименном романе Майкла Кориты. Спасательница в парашютном отряде Ханна пытается пережить трагедию, унесшую жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, она неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика. Главная героиня защищает ребенка от киллеров в диких лесах Монтаны. Еще одной угрозой для них становится крупный лесной пожар.

Кроме Анджелины Джоли в фильме снялись Финн Литтл, Николас Холт, Тайлер Перри, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен и др. Премьера состоится на сервисе HBO Max 14 мая.

Ранее мы публиковали новый трейлер фильма "Черная вдова".

Видео: YouTube / HBO Max