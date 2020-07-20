На Netflix состоялась премьера "Проклятой" по мотивам британского эпоса

Премьера состоялась на Netflix 17 июля.

В минувшую пятницу, 17 июля, стало известно, что на Neflix состоялась премьера сериала "Проклятая". В основу проекта лег роман Тома Уилера, иллюстрированый Фрэнком Миллером.

Главная роль в проекте досталась Кэтрин Лэнгфорд. В сюжете история о короле Артуре. Главной героине по имени Ниму предстоит стать могущественной владычицей озера, а после отправиться в странствия с Артуром.

Поьзователи в соцсетях сравнивают проект с сериалом "Ведьмак".

Ранее мы сообщали о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан".

Видео:Netflix/YouTube